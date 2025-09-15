Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Após a gripe aviária
Notícia

RS recebe missão chinesa na próxima semana: o que está em jogo para o frango gaúcho

Visita é um passo importante em direção à reabertura deste mercado à proteína produzida no Estado

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS