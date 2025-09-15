RS recebe missão chinesa na próxima semana: o que está em jogo para o frango gaúcho

No caso da reabertura chinesa, a ação é muito aguardada pelo setor produtivo do Estado pela relevância econômica que o mercado tem para a proteína gaúcha. Asgav / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na próxima semana, o Rio Grande do Sul receberá a tão aguardada missão do governo chinês — um passo importante em direção à reabertura deste mercado à carne de frango gaúcha. A visita, que havia sido adiada devido à detecção de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, após o encerramento do caso de Newcastle, tem como objetivo avaliar as medidas adotadas para combater a doença e garantir que o sistema de defesa sanitária do Estado esteja em conformidade com os padrões exigidos pela China.

O foco de influenza aviária foi identificado em maio em uma granja comercial de Montenegro, no Vale do Caí. Na época, o Brasil declarou autoembargo às suas exportações – como dita o protocolo sanitário internacional. Com o fim do caso em junho e a retomada do status sanitário pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no mesmo mês, os países começaram, então, a retirar a restrição comercial.

A delegação chinesa realizará uma série de inspeções em granjas e indústrias do Estado, avaliando os protocolos de biossegurança implementados desde o surto. O objetivo da visita é garantir que as exigências sanitárias do país asiático foram atendidas, o que abrirá caminho para a reabertura do mercado chinês às exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul.

À coluna, o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, se mostrou confiante quanto à preparação do setor.

— Estamos interagindo com os serviços oficiais e vamos apresentar, de forma transparente, todas as ações tomadas para garantir a reabertura do mercado, como já fizemos com outros destinos que também reabriram para as exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul e do Brasil — afirmou.

No caso da reabertura chinesa, a ação é muito aguardada pelo setor produtivo pela relevância econômica que o mercado tem para a proteína gaúcha. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de carne de frango do Brasil, respondendo por cerca de 15% das exportações brasileiras do produto. E a China, um dos maiores importadores mundiais de carne de frango e um dos mercados mais importantes para o Estado.