RS quer dar um passo à frente na rastreabilidade do rebanho: projeto-piloto está em campo; entenda

Bastão faz a leitura das informações do boton com chip colocado no animal. Márcio Madalena / Arquivo pessoal

O Rio Grande do Sul quer dar um passinho à frente na adoção da rastreabilidade do rebanho, que será obrigatória no país a partir de 2033, conforme o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB). Para isso, colocou em campo um projeto-piloto que deve dar base para regras estaduais. O detalhamento desse teste que será conduzido veio na Expointer, e o objetivo é conseguir apresentar o plano estadual na Expoleite-Fenasul, em maio do ano de 2026.

O plano nacional (PNIB) prevê a implementação por etapas, com os anos de 2025 e 2026 basicamente servindo para a organização dos sistemas. Dá também autonomia para os planos estaduais, que podem antecipar prazos e criar novas regras.

Justamente o que o RS se propõe a fazer. Ao todo, serão 50 propriedades na etapa do piloto, com diferentes perfis, regiões e atividades de pecuária (de elite, de corte). Algumas já estão selecionadas (três delas estiveram com animais na Expointer). O kit de rastreabilidade inclui um brinco, um boton com chip e um bastão que faz a leitura dos dados dos animais.

— Acreditamos que pode reposicionar nossa pecuária, podemos ser um dos primeiros, senão o primeiro a completar a rastreabilidade — avalia Márcio Madalena, secretário-adjunto de Agricultura do Estado sobre o projeto.

Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antonia Scalzilli tem a propriedade entre as voluntárias no piloto e destaca que um diferencial do projeto no RS "é que está sendo construído em parceria com entidades e pecuaristas de todos os tamanhos":

— É um passo decisivo para modernizar a pecuária gaúcha. Além de fortalecer o controle sanitário, prepara o Estado para atender às exigências dos mercados internacionais e se alinhar ao Plano Nacional.

Mais do que chegar na frente no cumprimento da legislação, a proposta é tornar a rastreabilidade uma grande ferramenta de manejo, acrescenta Madalena, para ajudar no controle de índices produtivos.

— Temos uma opção: ou começamos cedo e chegamos preparados, ou daqui a dois anos corremos atrás do prejuízo — reforça Madalena.

O Plano Nacional

O plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos prevê três etapas de implementação até a obrigatoriedade da rastreabilidade, em 2033

A primeira etapa, em 2025 e 2026, serve para a criação de sistema para harmonizar os sistemas de rastreabilidade e bases de dados existentes nos Estados

A segunda, de 2027 até 2028, prevê o início da identificação dos animais

Por fim, de 2029 a 2032, é o período de exigência de identificação na primeira movimentação do animal

A partir de 2033 a movimentação dos animais passará a exigir a rastreabilidade