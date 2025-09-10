Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pioneirismo
Notícia

RS quer dar um passo à frente na rastreabilidade do rebanho: projeto-piloto está em campo; entenda

Plano nacional prevê 100% de bovinos e búfalos rastreados até 2032, mas Estado quer antecipar prazo e faz teste em 50 propriedades

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS