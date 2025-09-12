"Remendamos o RS. Agora é hora de reconstruir": agro debate soluções em evento na Capital

Chamado Campo das Ideais, evento organizado pelo Senar-RS foi realizado na quinta-feira (11), na Capital. Mauricio Concatto / Padrinho,Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Parar, refletir e recalcular a rota. Com esse propósito, o Campo das Ideias reuniu produtores, especialistas e lideranças do setor rural na quinta-feira (11), em Porto Alegre. Promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), o evento se consolidou como um espaço de debate e troca de experiências sobre os principais desafios do agro e da economia.

A iniciativa, explicou o superintendente da entidade, Eduardo Condorelli, foi desenhada diante do atual cenário gaúcho, marcado por endividamento, quebras de safra consecutivas provocadas por estiagens e, mais recentemente, pelas enchentes que atingiram o Estado:

— O Rio Grande do Sul vem passando por provas de fogo. Nós praticamente remendamos o Estado. Mas precisamos repensar essa situação e encontrar soluções novas.

Braço educativo do sistema da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), o Senar-RS trouxe à mesa, ou melhor, ao palco do Teatro Bourbon Country, uma série de debates.

O impacto do tarifaço, por exemplo, foi assunto do painel do economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, Marcos Troyjo. Já o papel do setor na COP30 foi assunto do professor e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.