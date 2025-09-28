Reality show do agro: gaúcho disputa o "MasterChef" dos mecânicos agrícolas

Marco Souza (segundo da esquerda para direita) é o único gaúcho entre os participantes. Massey Ferguson / Divulgação

Assim como para quem tem um carro, quem tem uma colheitadeira, por exemplo, precisa ter um bom mecânico. E é para reconhecer o trabalho desses profissionais que a fabricante Massey Ferguson lança a terceira edição do Master Mechanic. Um reality show no estilo Masterchef, mas que foca justamente no trabalho de mecânicos agrícolas. Nesta terceira edição, Marco Souza é o representante gaúcho. Tem 46 anos, é natural de Cruz Alta, e falou ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha sobre essa participação e a rotina dessa profissão.

Como você virou um mecânico profissional?

O meu pai sempre foi da linha da mecânica. Segui a carreira dele e fui me especializando, estudando, me profissionalizando. Porque a cada ano no mercado entra mais tecnologia. Eu não pude ficar acomodado.

Você é graduado em administração. Como surgiu a ideia de participar desse reality show que vai ao ar a partir do dia 16 de outubro?

Eu sou especialista em motores de baixa, média e alta potência e pulverizadores. No ano passado, não consegui a inscrição. E esse ano, eu não hesitei, já estava de olho. Queria realizar esse sonho que é participar do Master Mechanic.

Qual que é o maior desafio do ponto de vista mecânico?

Hoje em dia, estamos mais (voltados) para um lado de técnico do que mecânico. Hoje, tem que se especializar. Tem que ser bom na parte elétrica, na hidráulica, nessas partes de aferições. Se trabalha com produtos caríssimos, então, eles têm que estar bem aferidos para poder dar o máximo de performance possível.

Se ouve que é difícil encontrar mão de obra nesta área. Qual é a dica para quem se interessar pela profissão?

Quem não gosta de ficar acomodado, venha para essa área porque sempre será uma forma diferente de trabalhar a cada dia. É muito gratificante, é muito bom. Tu não entra numa rotina de fazer a mesma coisa todo dia.

E ganha bem?

Hoje, sim. Está saindo muito aquela parte do mecânico antigo e entrando, em contrapartida, o mais técnico. Então, está sendo valorizado. Tu vai trabalhar com muito diagnóstico.

Além de você, existe participantes de outros Estados no reality. Como foi lidar com essa concorrência em tempo real?

O mais difícil é o nervosismo. Porque a estrutura é fantástica. Depois, a gente vai relaxando, vai conversando com os colegas. Outra coisa que é muito boa da concessionária é que tu sempre está fazendo treinamentos na fábrica, se especializando.