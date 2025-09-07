Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Mercado aquecido
Notícia

R$ 100 mil por um carneiro? Animal bate recorde para raça em leilão na 48ª Expointer

Recordista é um borrego da raça corriedale, criado pela Cabanha Espinilho, de Bagé, na Campanha

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS