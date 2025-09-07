R$ 100 mil por um carneiro? Animal bate recorde para raça em leilão na 48ª Expointer

Venda do animal reforça o status de palco de negócios que é a Expointer. ABCCorriedale / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Pode parecer exagero para quem vê de fora, mas no mundo da ovinocultura, um bom carneiro vale "ouro". Prova disso foi o lance de R$ 100 mil que arrancou aplausos durante leilão na 48ª Expointer. O animal, tratado a capim, genética e expectativa, agora entra para a história como o mais valorizado da raça corriedale no Brasil, reforçando o status da feira como palco de negócios.

O recordista é um borrego da Cabanha do Espinilho, de Bagé, e lembra do um momento que vive a criação de ovinos no Estado. Segundo Gustavo Velloso, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Corriedale (ABCCorriedale), a aposta da raça tem sido clara: investir em genética para produzir carne de qualidade e com padrão.

— Estamos trabalhando a parte carniceira da raça. Fechamos parcerias para fornecer proteína em eventos do cavalo crioulo e reforçar o corriedale como uma carne premium — afirma.

Hoje, cerca de 60% do rebanho ovino do Rio Grande do Sul é desta raça. E essa presença se reflete também na indústria: três frigoríficos — Coqueiro, Producarne e Carneiro Sul — estão entre os parceiros da associação, junto à marca Arroio Mallo, que vem fortalecendo a identidade da carne ovina gaúcha no mercado.