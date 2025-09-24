Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Diplomacia
Notícia

"Química excelente" entre Trump e Lula pode atenuar o gosto amargo do tarifaço

Associação Brasileira da Indústria de Café enxerga na expressão uma sinalização concreta da possibilidade de avanço nas negociações

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS