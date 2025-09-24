"Química excelente" entre Trump e Lula pode atenuar o gosto amargo do tarifaço

Segundo o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), o café teve alta de quase 21% no varejo em agosto. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A "química excelente" entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva na 80ª Assembleia Geral da ONU pode render mais do acenos diplomáticos. Para a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o encontro abre espaço para um avanço concreto: a redução — total ou parcial, de até 40% — das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre o café brasileiro.

O presidente da entidade, Pavel Cardoso, destacou nesta quarta-feira (24) que a expressão dita por Trump revela um ponto sensível para a economia americana:

— A química entre os dois, constatada só ontem (terça-feira), mostra como o café é um produto-chave na inflação dos EUA.

Cardoso se refere ao impacto do chamado "tarifaço" no mercado interno americano, especialmente em produtos como café e carne bovina. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), o café teve alta de quase 21% no varejo em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado — o maior aumento anual desde outubro de 1997.

Com cerca de 98% do café consumido nos Estados Unidos vindo de fora, o Brasil, que é um dos principais fornecedores, viu sua competitividade reduzir com a imposição da tarifa de 50%. O reflexo foi direto no bolso do consumidor americano.

— Apesar de não ser produtor, os Estados Unidos são grandes consumidores. Cerca de 76% da população toma café diariamente — reforçou o presidente da Abic.