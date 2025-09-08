Queijo gigante vira monumento e ganha casa fixa no parque Assis Brasil, em Esteio; confira em vídeo

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
O Rio Grande do Sul agora abriga o maior monumento de queijo do Brasil — e talvez do mundo. Com 14,91 metros de altura e 9,16 de largura, a escultura foi inaugurada durante a 48ª Expointer e já garantiu um recorde nacional.
A obra é o cartão de visitas do novo Memorial do Queijo Gaúcho, espaço permanente instalado no Parque Assis Brasil, em Esteio, e inaugurado durante a feira pela Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do RS (APIL). A coluna foi conferir a novidade. Veja no vídeo abaixo.