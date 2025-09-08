Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tradição em grande escala
Queijo gigante vira monumento e ganha casa fixa no parque Assis Brasil, em Esteio; confira em vídeo

Escultura foi inaugurada durante a 48ª Expointer, em homenagem à produção queijeira do Estado

Carolina Pastl

