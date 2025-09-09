Queda nas vendas, alta nos preços: como foi o início da temporada de leilões da pecuária na Expointer

Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Um dos primeiros palcos da temporada de primavera da pecuária, a Expointer não repetiu o desempenho dos negócios nas pistas do ano anterior. Apesar do bom momento da atividade e da intensa movimentação no parque Assis Brasil, a 48ª edição registrou R$ 18,1 milhões comercializados — queda de 4,2%. Ainda assim, o setor manteve liquidez nos leilões e registrou um incremento de 10% a 12% nos preços dos exemplares vendidos.

É por isso que, na avaliação de Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Rio Grande do Sul (Sindiler), o resultado ficou dentro das expectativas:

— Não foi extraordinário. Foi normal. Ficou dentro das expectativas.

Para Marcos Tang, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), cumpriu o propósito que é a feira: de ser mais uma vitrine do que um ponto de venda direto.

— O contato entre criadores é o que realmente acontece, e isso esteve bastante presente. A pecuária está movimentada — acrescentou o dirigente.

Visão semelhante teve Ana Paula Werlang, diretora-executiva do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers):

— Houve uma grande procura por implementos e máquinas voltadas à criação de animais.

Já a subsecretária do parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, destacou que, nesta edição, houve um leilão a menos em relação ao ano passado, totalizando 21 remates em 2025. Além disso, em 2024, uma égua foi vendida por um valor fora da curva, o que elevou a base de comparação para este ano:

— Aquela venda excepcional acabou puxando a régua para cima — explicou Betty, como é conhecida.

Cavalo crioulo no topo

Motor dos negócios de animais na Expointer, o cavalo crioulo foi o responsável por puxar as vendas na feira. O setor envolvendo a raça equina movimentou cerca de R$ 14,5 milhões em negócios nesta edição. Alta de 30% na mesma comparação.