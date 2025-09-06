Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Anúncio na feira
Qual é a vantagem apontada na MP que liberou R$ 12 bi para a renegociação de produtores

Recursos não contemplarão todos os endividados, mas são considerados como um avanço importante; projeto de lei de securitização segue no Senado

