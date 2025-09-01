Projeção inicial aponta redução de 5% na área de arroz no RS; entenda

Na safra 2024/2025 a produtividade foi recorde, de 9.044. Gabriel Bolfoni / RBSTV

No primeiro levantamento da intenção de plantio da safra de arroz do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), apresentado nesta segunda-feira (01) a redução de área aparece em um percentual de 5,17%. O espaço projetado para a cultura é de 920.081 hectares. No ano passado, a semeadura foi de 970.216 hectares.

Ou seja, a área de arroz no RS diminuiu 50.135 hectares — mais de 70 mil campos de futebol — em relação ao ano passado.

Há variações do tamanho de diminuição, conforme a região do Estado. O menor percentual de recuo é o da Região Central, -2,49%. O maior, o da Planície Costeira Externa, -10,77%. A combinação de custos elevados e preços em queda, explica a diretora técnica do Irga, Flávia Tomita, pode ajudar a explicar essa decisão de diminuir a área:

— Há, sim, uma tendência de queda.

A coleta de informações para a intenção de plantio vem sendo frota ao longo dos últimos 45 dias.

— A situação mudou muito em 30 dias. Achamos que esses números mudaram bastante. A restrição de crédito está muito grande — avalia Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros (Federarroz-RS), sobre a possibilidade de um recuo ainda maior do que o inicialmente apontado.

Denis Dias Nunes, presidente da Federarroz-RS, durante a apresentação da projeção de safra. Thierry de Deus / Irga

Para a soja produzida em rotação com áreas de arroz, o cenário é de alta. A estimativa é de 420,78 mil hectares, um crescimento de 12,19% sobre o ciclo passado.

Também foram divulgados os números da safra 2024/2025. A produtividade foi recorde, 9.044 quilos por hectare, a maior desde 2020/2021. A produção somou 8,76 milhões de toneladas.