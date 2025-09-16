O fenômeno de La Niña, que é caracterizada pelo arrefecimento das águas do Pacífico equatorial, pode provocar estiagem no Sul do país. Stéfanie Telles / Especial

A recorrência da estiagem no Rio Grande do Sul tornou o fenômeno La Niña um tema conhecido — e temido — por produtores do Rio Grande do Sul. A perspectiva de uma primavera com período de chuva mais escassa acende uma luz de atenção.

Coordenador Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) da Secretaria Estadual de Agricultura, Flávio Varone explica que os prognósticos mostram um resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial:

— Esse resfriamento acontecendo, traz alguma consequência para nós (RS).

Por ora, no entanto, não seria um quadro de La Niña clássico.

— Estamos trabalhando com uma diminuição da chuva mais no decorrer de outubro para novembro, principalmente com um novembro um pouco mais seco — acrescenta Varone.