Preço do ovo cai ao menor patamar desde janeiro; saiba o motivo e a tendência daqui para frente

Após a Quaresma, a cotação do ovo começou a recuar a partir de abril. Carlos Macedo / Agencia RBS

Depois de uma escalada rápida a patamares recordes, o preço do ovo trilhou o caminho da reacomodação, chegando em setembro ao menor nível desde janeiro. A informação vem do monitoramento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP. Os pontos que têm as cotações divulgadas ficam no Sudeste e Nordeste, mas também são verificados no Rio Grande do Sul, onde há tendência de queda.

Pesquisadora da equipe de ovos do Cepea, Claudia Scarpelin explica os valores da proteína alcançaram recordes no país entre fevereiro e março. Após a Quaresma, acrescenta, começaram a recuar a partir de abril, com exceção de agosto, quando a volta às aulas fomenta o consumo no Sudeste:

— Em setembro, a partir da segunda quinzena, os preços passaram a cair com maior intensidade. Há dois fatores: a diminuição das vendas nesse período do mês e o aumento da oferta. O desequilíbrio entre oferta e demanda pressiona as cotações.

E como tem "batido" a taxação americana ao produto brasileiro, que se traduziu em redução de 60% no volume exportado para os Estados Unidos?

— Em um primeiro momento, pode afetar a oferta, que já está alta, mas para entender melhor, temos de avaliar os próximos meses — afirma a pesquisadora.

Vale lembrar que apenas 1% da produção de ovos do Brasil é exportada.

Diferenças no RS

O RS carrega algumas particularidades nesse cenário. Primeiro, não estava realizando embarques de ovos para os EUA. Segundo, precisou enfrentar restrições temporárias em exportações por conta do caso da doença de Newcastle, em 2024, e da influenza aviária, em maio deste ano. Com isso, já vinha com uma produção mais ajustada à demanda. A redução nas cotações também é sentidas, mas de forma mais tímida do que em relação ao resto do país.

— A cautela (após as suspensões) ainda impera no setor, de ter uma produção responsável, sem excessos — ressalta José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

O Estado também vinha dando preferência à retomada do mercado chileno, em detrimento ao americano. E, agora, a reabertura se concretiza, trazendo a expectativa de abastecimento do Chile com ovo gaúcho.

— Para nós, logisticamente, é melhor (o Chile em relação aos EUA). É um cliente que fideliza muito a produção do RS — argumenta Santos.

E é justamente esse movimento que poderá fazer a produção do RS da proteína ser reajustada para cima, a fim de atender essa demanda que chega do Chile.