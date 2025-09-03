Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

O papel dos agricultores
Notícia

Por que a produção é também parte da solução para as mudanças climáticas

Em debate na Casa RBS, professor lembrou que "não adianta brigar com o clima"

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS