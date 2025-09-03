Por que a produção é também parte da solução para as mudanças climáticas

Sistemas integrados, recuperação de solo e outras ferramentas foram apontadas como formas de buscar a resiliência. Leonardo Silveira / Grupo RBS / Divulgação

Em tempos de mudanças climáticas, que deixam suas marcas com força no Rio Grande do Sul, os produtores rurais podem aparecer como aliados.

— A agricultura familiar não é responsável por todos os problemas, embora seja parte da solução — disse o professor de Desenvolvimento Rural e Estudos Alimentares da UFRGS, Sergio Schneider, durante o Campo em Debate, realizado na Expointer nesta quarta-feira (3), com a temática do clima.

Schneider apresentou três argumentos para defender sua opinião. O primeiro é o de pesquisas que indicam que agricultores de maior biodiversidade "têm também mais renda". Outro ponto levantado é o de que o produtor familiar têm uma resiliência fortalecida para enfrentar os chamados choques, justamente em razão da escala, do uso da força de trabalho familiar.

— Ele precisa equilibrar o ambiente, ter um solo fértil, cuidado com a água, as árvores. Tem que ter esse ambiente equilibrado onde vive — concordou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva.

O terceiro argumento de Schneider é que "agricultores familiares, em geral, têm sistemas de produção mais diversificados".

No debate da produção como parte da solução também teve destaque a importância do pagamento pelos serviços ambientais prestados pelo agricultor.

— Entendemos que os problemas climáticos vão existir sempre, mas precisamos conviver com eles. E conviver é mudar a forma de olharmos para esse ambiente, de torná-lo sustentável ambientalmente e financeiramente para o agricultor também — acrescentou Joel.

Fernando Schwancke, diretor de projetos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura da Organização dos Estados Americanos (IICA/OEA) lembrou ainda que a agropecuária pode ter uma grande contribuição para resolver a emissão de carbono:

— Podemos fazer uma grande captação de carbono no solo em pastagens, florestas. E por isso que é importante a recuperação dos nossos solos.

Nesse sentido, o chefe-adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, Giovani Faé, reforçou a contribuição que vem da intensificação do uso da terra:

— É chave, porque quando pensamos em intensificação, é realmente fazer a fotossíntese. Se queremos sequestrar gás de efeito estufa, temos de entender o que é fazer fotossíntese.

Diretor de Financiamento, Proteção e Apoio à Inclusão Produtiva Familiar da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Henrique da Silva, falou sobre a transformação das políticas públicas na direção do incentivo à resiliência climática da agricultura familiar:

— As mudanças climáticas não vão embora. Precisamos nos adaptar, fazer bom uso de todas políticas públicas para que possamos cada vez mais fortalecer a agricultura familiar.