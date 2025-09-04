Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Aquisição estratégica
"Pecuária terá dois anos muito positivos", projeta diretor da Minerva após compra de plantas no RS

Fabiano Tito Rosa, diretor de Compra de Gado Latam da Minerva Foods, esteve na 48ª Expointer e detalhou planos para o Estado

Gisele Loeblein

