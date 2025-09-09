Parceria com frigorífico gaúcho coloca na vitrine internacional carne produzida no pampa 

Produtos terão na embalagem a identificação do selo do pampa. Frigorífico Silva / Divulgação

O mercado externo poderá, a partir de uma parceria entre indústria e produtores, não só comer, mas também saber que está comendo carne produzida no pampa gaúcho. O Frigorífico Silva, de Santa Maria, estampará em seus produtos voltados à exportação o selo da AproPampa, que traz a indicação geográfica (IG) da carne produzida nesse bioma.

— Assinamos a parceria com exclusividade, em um primeiro momento para a exportação. São animais criados e alimentados no bioma pampa. Estamos agregando valor à cadeia — afirma Ivon Silva, presidente do Frigorífico Silva.

Para além da bonificação dos programas de carne certificada das raças, o selo da AproPampa permitirá um acréscimo de até 6% por quilo de carcaça para o produtor.

— Essa parceria é fundamental, é uma empresa gaúcha focada em qualidade. Temos a única indicação geográfica de carne das Américas. Agora, imagino que a gente atingirá um outro patamar, outros produtores — projeta o pecuarista e presidente da associação, Custódio Magalhães.

A Indicação Geográfica (IG) foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2006, pela combinação singular de clima, vegetação, tradição, saber fazer, terroir que torna único o produto da região. Com a parceria se projeta uma maior visibilidade a essa marca. Produtores interessados em saber mais detalhes podem acessar o site da AproPampa.