Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Ganha-ganha
Parceria com frigorífico gaúcho coloca na vitrine internacional carne produzida no pampa 

Silva, de Santa Maria, assinou termo de cooperação com a AproPampa, que traz selo de identificação geográfica (IG) para o produto 

