Os planos para a raça quarto de milha, os efeitos do tarifaço e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Os planos para a raça quarto de milha e os efeitos econômicos e diplomáticos do tarifaço foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (21), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), Mônica Ribeiro falou sobre o protagonismo feminino dentro da raça e os próximos planos para o ano.
- Os efeitos econômicos e diplomáticos do chamado "tarifaço" também foram pauta deste episódio. Economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, Marcos Troyjo foi o entrevistado sobre o tema.