Os planos da Minerva para o RS, as medidas de apoio ao setor de arroz e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Os planos da Minerva Foods para o Rio Grande do Sul e as medidas de apoio ao setor de arroz foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (7), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, detalhou no programa as medidas de apoio ao setor arrozeiro anunciadas durante a 48ª Expointer. O cenário, considerado preocupante por entidades ligadas à produção do cereal, é marcado pela queda nas cotações do arroz.
- Também durante a Expointer, a Minerva Foods — que recentemente adquiriu três unidades industriais da Marfrig no Rio Grande do Sul — participou da feira com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os produtores gaúchos. Fabiano Tito Rosa, diretor de Compra de Gado da empresa, apresentou os planos para o Estado e destacou o papel estratégico das novas plantas industriais.