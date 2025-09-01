O que já se sabe sobre a próxima safra de arroz no RS, que será conhecida hoje na Expointer

Expointer será palco, mais uma vez, da divulgação da expectativa da próxima safra de verão no Estado. Jefferson Botega / Agencia RBS

É a partir da Expointer também que começam as ser conhecidos os contornos da safra de verão. Nesta segunda-feira (1), o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apresenta o levantamento inicial da cultura. Há uma grande expectativa com relação a área a ser semeada no Estado, que responde por 70% da produção do país. Entidades representativas do setor têm orientado uma redução por conta do cenário atual, com preços em queda acentuada.

A Federação da Agricultura do Estado (Farsul), apontou a necessidade de uma diminuição de 8% no espaço do arroz no Rio Grande do Sul e de 30% no resto do país. O objetivo é trazer equilíbrio e evitar uma crise na atividade. Economista-chefe da entidade, Antônio da Luz comparou as perspectivas para o próximo ano a um iceberg que é avistado — e do qual ainda é possível desviar. Nesse caso, com um ajuste de área, deixando de lado talhões de menor produtividade e apostando naqueles de maior rendimento.

Também nesta segunda, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresenta nova medida de apoio para o setor arrozeiro, no ciclo 2025/2026. Deve ser uma rodada de contratos de opção de venda, agora voltados à produção que será colhida em 2026. Os leilões dessa modalidade foram realizados recentemente para a atual safra e tiveram quase 100% de adesão. A medida, no entanto, é alvo de questionamentos de entidades do setor, contrárias a iniciativas de intervenções no mercado.