Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Cenário é de desafios
Notícia

O que já se sabe sobre a próxima safra de arroz no RS, que será conhecida hoje na Expointer

Nesta segunda-feira (1), Irga apresenta o levantamento inicial da cultura durante a feira

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS