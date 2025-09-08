O que faz das Filipinas o destino "do momento" das exportações de carne suína do RS

Em agosto, o mercado filipino foi o principal destino, com um aumento de 19,5% sobre o mesmo mês do ano passado. ABPA / Divulgação

A posição de maior comprador não é nova, mas a preferência que as Filipinas ganham como destino das exportações gaúchas de carne suína tem razão de ser. O país asiático comprou quase a metade das 31,4 mil toneladas embarcadas pelo Rio Grande do Sul em agosto. O volume total exportado pelo Estado representa alta de 20,5% na comparação com igual mês de 2024.

Para o Brasil, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (8) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), agosto também foi de crescimento: 2,8% em quantidade e 6,7% em receita. O mercado filipino foi o principal destino, com um aumento de 19,5% sobre o mesmo mês do ano passado. E uma fatia de 27,5% de tudo o que foi embarcado.

Presidente da ABPA, Ricardo Santin destacou a diversificação de mercados e a capilaridade que "deve proporcionar mais sustentação ao fluxo, projetando manutenção das exportações positivas do setor para este ano”.

Segundo maior exportador entre os Estados, atrás de Santa Catarina, o RS também tem praticado a cartilha da diversificação. Mas tem tido, neste momento, nas Filipinas um mercado com volume e remuneração mais interessantes em relação a outros destinos.

— As Filipinas continuam sofrendo com a peste suína africana (doença que afeta a produção local) e não têm a mesma capacidade de recuperação da China. Eles precisam importar anualmente entre 600 mil e 800 mil toneladas. E o país que pode e tem condições competitivas de atendê-los é o Brasil — avalia José Roberto Goulart, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado (Sips).

Goulart cita que Chile, Vietnã, Cingapura, Hong Kong e China também estão na relação de compradores importantes da carne suína do RS, mas as Filipinas têm levado "mais volume e remuneram mais":

— Não é que a China parou de comprar, mas os preços estão mais baixos.

Santa Catarina segue como o maior exportador entre os Estados até por entrar em mercados onde o RS ainda não tem acesso — caso do Japão, do México e da Coreia do Sul.