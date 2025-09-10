O que falta para produtores poderem acessar os R$ 12 bi de renegociação trazida por medida provisória 

Dívidas de produtores foram acumuladas por problemas climáticos consecutivos no Estado. Renan Mattos / Agencia RBS

É apenas uma questão de tempo, mas será preciso cumprir um rito burocrático para que produtores gaúchos possam acessar os recursos para a renegociação anunciados na 48ª Expointer. São R$ 12 bilhões, com prazo de nove anos para pagamento e juro que varia conforme o tipo de produtor.

A medida provisória que autoriza o uso do dinheiro foi publicada em edição do Diário Oficial ainda na sexta-feira passada (5). Agora, cabe ao Conselho Monetário Nacional (CMN) fazer a regulamentação. E, como a linha será operacionalizada via BNDES, também se espera uma circular da instituição trazendo detalhamentos.

Estima-se em torno de 20 dias, a partir da MP, para seguir esse caminho e o produtor poder acessar o dinheiro.