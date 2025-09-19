Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Troca-troca
Notícia

O país sul-americano que superou a China, ficando na 2ª posição das exportações de carne suína do Brasil

Resultado em agosto deixou o Chile levemente à frente do país asiático; qual a tendência daqui para a frente

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS