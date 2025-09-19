O país sul-americano que superou a China, ficando na 2ª posição das exportações de carne suína do Brasil

No acumulado do ano, China segue na 2ª colocação entre os destinos dos embarques. ABPA / Divulgação

O resultado das exportações de carne suína do Brasil registrou em agosto uma troca de posições no top 3 dos maiores compradores. O Chile, que no ano passado fechou na 3ª posição, superou a China em quase 3 mil toneladas, temporariamente assumindo a 2º colocação.

Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin entende que, por ora, ainda não se pode dizer que é uma tendência.

— Mas o que vemos de maneira bem clara é que deve se repetir (no ano) o Chile entre os três maiores destinos — completa o dirigente.

No acumulado de janeiro a agosto, a China mantém a 2ª colocação, com o Chile em terceiro. Nesse recorte, enquanto o país asiático reduziu 27,8% o volume de carne suína comprado do Brasil, em relação a igual período de 2024, o Chile teve crescimento de 14,5%.

Os chilenos representam um mercado importante, o primeiro a abrir suas portas para a proteína produzida no Rio Grande do Sul após a evolução do status sanitário em relação à febre aftosa (para livre sem vacinação).

De forma geral, os embarques da carne suína vêm em um ritmo acelerado, e sinalizam um 2025 de novos recordes. A segunda parcial de setembro do produto in natura (sem contabilizar os miúdos) indica um potencial de média mensal entre 120 mil e 130 mil toneladas.

O top 3

Os três países que mais compraram carne suína do Brasil

Em agosto*

1) Filipinas: 33,48 mil toneladas (+19,5%)

2) Chile: 13,38 mil toneladas (8,3%)

3) China: 10,4 mil toneladas (-36,2%)





De janeiro a agosto

1) Filipinas: 226,7 mil toneladas (+62,4%)

2) China: 118,4 mil toneladas (-27,8%)

3) Chile: 83,8 mil toneladas (+14,5%)

Fonte: ABPA