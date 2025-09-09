O mundo da cerveja desembarca na Capital: road show traz concurso, congresso e festival 

Concurso contempla a Etapa Sul da 5ª Copa Cerveja Brasil. Abracerva / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A partir desta quarta-feira (10), Porto Alegre vira palco de um road show cervejeiro. Com uma programação que envolve um concurso, um congresso técnico e um festival, o evento organizado pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) busca conectar todos os elos da cadeia produtiva — inclusive, o da agricultura e o seu papel na produção e no sabor da cerveja artesanal.

Segundo Thomas Marek, integrante do conselho consultivo da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM), essa conexão entre agricultura e produto final estará presente tanto no concurso — que contempla categorias específicas para cervejas produzidas com lúpulo brasileiro — quanto no congresso técnico:

— Será tema de painéis, como o de melhoramento de processos ou de melhor utilizar esses insumos.

Para o presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino, o fortalecimento do vínculo entre produtores rurais e cervejarias artesanais ainda é um território pouco explorado, mas promissor:

— O mercado artesanal valoriza qualidade, frescor e identidade regional. Isso abre espaço para que agricultores invistam em cultivares de cevada adaptadas ao terroir gaúcho, com maior valor agregado — destaca.

O Rio Grande do Sul é hoje o segundo maior produtor de cevada do Brasil, atrás apenas do Paraná. Ainda assim, grande parte da produção local é destinada à indústria de grande escala.

No caso do lúpulo — ingrediente essencial para o aroma e o amargor da cerveja — o desafio é maior: o Brasil importa cerca de 99% do que consome, principalmente dos Estados Unidos e da Alemanha. Porém, estudos da Embrapa mostram que é possível cultivar o insumo em clima subtropical com bons resultados, utilizando técnicas de controle de fotoperíodo (com iluminação LED).

— Além da dependência, ao importar insumos se lida, normalmente, com safras antigas, transporte marítimo e tempo de alfândega, o que influencia no produto final — acrescenta Tarantino.

Apesar dos desafios na produção de insumos, o Rio Grande do Sul se mantém como o segundo Estado com mais cervejarias do país, somando 349 estabelecimentos, de acordo com dados da Abracerva. Porto Alegre, com 43 cervejarias, também ocupa a vice-liderança entre as capitais, atrás apenas de São Paulo (66).

Road show

O road show começa nesta quarta-feira (10) e se estende até sábado (13), na Capital. Nos dois primeiros dias, está marcada a Etapa Sul da 5ª Copa Cerveja Brasil. Já no dia 12, o Congresso Cerveja Brasil será realizado no Instituto Caldeira, reunindo especialistas, produtores e pesquisadores. A entrada é gratuita, mediante inscrição na plataforma Sympla. E no dia 13, o público poderá aproveitar o Festival Cerveja Brasil, na Cervejaria 4Beer, no 4º Distrito.

No caso do concurso, haverá um grupo de juízes, sommeliers e mestres cervejeiros realizará as avaliações às cegas, considerando as características desejadas conforme os estilos de cada cerveja como aparência (cor, espuma, limpidez), aroma, sabor, carbonatação, corpo, textura e a impressão geral da cerveja. As cervejarias medalhistas nas categorias ouro, prata e bronze garantirão vaga na final nacional em outubro.