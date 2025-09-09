Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Do campo ao copo
Notícia

O mundo da cerveja desembarca na Capital: road show traz concurso, congresso e festival 

Evento começa nesta quarta-feira (10) e se estende até sábado (13); saiba como será a programação

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS