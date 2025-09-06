O "chip tecnológico" que está na origem de uma boa produção agrícola  

Diretor do Unilab, Carlos Da Silva (C) comparou a semente a um chip tecnológico. Nani Art Club / Divulgação

A semente usada na produção pode ser comparada a "um chip tecnológico". A comparação foi feita por Carlos Eduardo Lopes da Silva, diretor do Unilab Laboratório de Sementes no Campo em Debate realizado na Casa RBS na Expointer. O tema era Semente, A Base Genética do Agronegócio.

— De tanta coisa incorporada, energia despendida e trazida para dentro, através de melhoramento genético e tantas outras técnicas, hoje temos, na verdade, um chip tecnológico sendo conduzido às plantadoras, semeadoras — disse.

E que reverte em qualidade para o campo. Usando outra analagia, Fernando Wagner, gerente de negócios institucionais da GDM Seeds, falou sobre o insumo como um vetor.

— Temos um vetor importante para a tecnologia, que é a semente. Precisamos estar atentos à qualidade dela e à segurança jurídica, para que possamos escolher aonde o Brasil vai estar posicionado nesses dados nos próximos anos.

Também participaram do debate Alexandre Levien, diretor técnico e administrativo da Fundação Pró-Sementes, Marcela Lange Schiochet e Roberto Longaray Jaeger, vice-presidente de arroz da Apassul.