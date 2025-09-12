"O Brasil deveria liderar um terceiro polo", diz ex-ministro sobre a geopolítica mundial  

Rebelo disse que os números são o melhor argumento da preservação ambiental do Brasil. Mauricio Concatto / Divulgação

Com uma longa trajetória política, o jornalista e escritor alagoano Aldo Rebelo foi um dos nomes à frente da construção do atual Código Florestal Brasileiro. Coube a ele a relatoria do projeto de lei, posteriormente aprovado e sancionado. Tendo passado por diferentes ministérios, também acumulou conhecimento das estruturas governamentais brasileiras.

Na última quinta-feira (11), esteve em Porto Alegre para participar do evento Campo das Ideias, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS). Na ocasião, falou sobre o cenário político e geopolítico do Brasil. Em entrevista exclusiva à coluna, respondeu a questionamentos sobre a imagem ambiental do Brasil e a postura do país no contexto global.

Como avalia a implementação do Código Florestal e o papel que tem no atual cenário de exigências ambientais?

Não inventamos um código rigoroso, apenas atualizamos e aperfeiçoamos uma legislação rigorosa que o Brasil já possuía e é diferente da tradição do resto do mundo. Os Estados Unidos não têm essa exigência, a Europa também não, nenhum país tem. Tem o Brasil, porque acho que herdamos esse compromisso dos nossos antepassados.

Mas o Brasil tem sido muito cobrado justamente por países que não têm essa proteção...

Atribuo essa campanha contra o Brasil na área ambiental a um fenômeno que um teólogo norte-americano denominou de corrupção da virtude. É você usar causas, bandeiras e objetivos virtuosos para alcançar aquilo que não tem nada de virtuoso. Usa os direitos humanos para tomar o petróleo de outro país, a democracia para desestabilizar regimes que não são do seu agrado, e o meio ambiente para travar guerras comerciais ou de natureza geopolítica. Você quer, por exemplo, congelar a Amazônia como um ativo que poderia transformar o Brasil em uma potência. O objetivo não é proteger o paraíso. É congelar uma área de grande fronteira agropecuária, energética. Você imobiliza essa região em nome de uma causa justa, mas que na verdade o objetivo não é esse.

E como distinguir o que é interesse comercial do que de fato precisa ser protegido?

O ponto de equilíbrio está nos números. Na área de mineração, por exemplo, o Brasil não chega a usar nem 1% do território na atividade mineral, porque a mineração não é uma atividade extensiva em uso do solo. É muito localizada. Quanto à agricultura e à pecuária, o Brasil também tem um dos menores percentuais de uso do território para essa atividade agrícola e para a atividade da pecuária. Pegando só o Amazonas, que tem 1,57 milhão de quilômetros quadrados, três vezes a área da França, não chega a 4% do uso do território para a atividade econômica. Se reunir agricultura, pecuária, mineração, infraestrutura, as cidades, tudo o que está ocupado na Amazônia, para algum tipo de atividade econômica ou de ocupação urbana, não chega a 4% do território.

Como o Brasil pode se posicionar frente a questões como a sobretaxa de produtos pelos EUA?

O Brasil tem de observar esse processo de mudança de época no mundo, que é muito profunda. Você tinha até recentemente um sistema baseado no que podíamos denominar de unipolaridade, só havia um polo de poder, que era o dos Estados Unidos. Agora, aparece um competidor muito forte, também com instrumentos fortes de ciência, tecnologia, recursos financeiros, investir, emprestar. E já com uma posição importante na área militar, que é a China. Diante disso, o que o Brasil deve fazer? Não pode escolher um lado nessa disputa. Em relação a essas medidas dos EUA, o Brasil deve agir com cautela e firmeza. Qual é a cautela? Não vamos entrar em uma discussão aberta com os Estados Unidos, porque é uma correlação de forças desfavorável. Mas o Brasil deve procurar suas alternativas. Só podemos ser amigos de quem quer ser amigo do Brasil. vamos procurar as nossas alternativas na vizinhança, integrar mais a América do Sul. O Brasil deve procurar também uma reaproximação com a Europa, com quem temos laços muito antigos. E com a Ásia, que não é só a China. O Brasil deveria liderar um terceiro polo, que não é nem o chinês, e nem o americano, é um outro bloco marcado pela nossa formação.





O governo brasileiro tem sido cobrado por não buscar a negociação com os Estados Unidos. Qual sua avaliação?

Os EUA não procuraram discutir conosco as tarifas impostas. O que acho é que o Brasil negligenciou mais atrás a relação com os EUA. Quando você tem o vizinho mais importante, estou falando do vizinho de hemisfério, que é uma potência arrogante, poderosa, o que tem de fazer? Tratá-lo com muito cuidado. Quando era ministro da Defesa, sempre tinha um debate sobre o papel dos EUA no hemisfério. O que eu dizia nessas conferências com ministros de Defesa da América do Sul é que não deveríamos fazer nada que os afrontasse e nem aceitar nada que nos afrontasse. Você não nos afronta, nós não vos afrontamos. Agora, isso tem que ser uma busca constante.