Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nem China, nem EUA
Notícia

"O Brasil deveria liderar um terceiro polo", diz ex-ministro sobre a geopolítica mundial  

Jornalista, escritor e político, Aldo Rebelo falou sobre o tema em entrevista à coluna na Capital, onde participou do evento Campo das Ideias 

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS