Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Troca de conhecimento
"No mínimo, é para sair com mais pulga atrás da orelha do que entrou", diz dirigente sobre evento do agro na Capital

Seminário Campo das Ideias, organizado pelo Senar-RS, é aberto a todos interessados e tem inscrições gratuitas

