"No mínimo, é para sair com mais pulga atrás da orelha do que entrou", diz dirigente sobre evento do agro na Capital

Eduardo Condorelli, superintendente do Senar-RS, ressalta o papel de formação da entidade. Jeff Botega / Agência RBS

Porto Alegre se transformará em um Campo das Ideias nesta quinta-feira (11). É quando ocorre o evento que leva esse nome, organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-rs), e que se propõe a ser uma grande arena de troca de ideias sobre temas relevantes para o agro e a economia como um todo.

— Temos visto que a situação da sociedade gaúcha não está fácil. Fizemos uma Expointer legal, com muito público mas, com certeza, volume de negócios demonstra a fragilidade da situação. A gente sabe que o agro tem um papel estratégico nessa situação — pondera o supErintendente do Senar-RS, Condorelli.

Diante dos desafios que se colocam, a ideia foi trazer analistas, pensadores, formadores de opinião, com histórico de políticas públicas no Brasil, experiências para "nos fazer repensar, refletir em outras óticas", acrescenta o superintendente.

O evento começa às 9h, no Teatro do Bourbon Country, e terá quatro paineis que vão da importância do agro ao cenário político e geopolítico do Brasil. Entre os palestrantes, nomes como o de Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Aldo Rebelo, ex-ministro e deputado federal por cinco mandatos, e Marcos Troyjo, ex-presidente do chamado Banco dos Brics.

O seminário Campo das Ideias é aberto ao público e as inscrições são gratuitas, e a programação completa também pode ser conferida no site do Senar-RS.

— No mínimo, é para a gente sair de lá com muito mais pulga atrás do orelha do que entrou. Entendemos que esse é um papel que o Senar tem, de ajudar na educação, colaborar com essas reflexões — completa Condorelli.