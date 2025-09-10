"Não podemos correr o risco da COP30 se transformar numa vitrine contra o agro", diz professor da USP

Neves também é fundador da Harven Agribusiness School. Marcos Fava / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Um dos palestrantes do Campo das Ideias, evento promovido pelo Senar-RS nesta quinta-feira (11), em Porto Alegre, o professor Marcos Fava Neves — conhecido como Doutor Agro — adiantou à coluna as principais tendências do agronegócio para os próximos anos. O assunto será tema do seu painel. Professor da Universidade de São Paulo (USP) e fundador da Harven Agribusiness School, ele também comentou sobre a participação do setor na COP30. Confira trechos abaixo.

Quais as principais tendências para o agronegócio?

O Brasil vem se tornando cada vez mais fornecedor de alimentos para o mundo, e as pessoas precisam de alimentos três vezes ao dia. Você pode ficar sem comprar carro, computador. Pelo fato de o Brasil, hoje, entregar comida para quase 1 bilhão de pessoas, segundo a Embrapa, empoderou a nossa sociedade. Há muitos países que são muito dependentes do Brasil e querem ter boas relações porque dependem dessa importação. Um segundo fator ligado ao empoderamento é a questão da bioenergia. O Brasil está gerando a energia no local de produção. Hoje, você tem caminhões movidos a biodiesel, gerado nas próprias unidades de industrialização no interior do Brasil. Está acontecendo também um processo de carnificação do agro brasileiro: com o aumento da bioenergia, aumenta a produção de carne. E quando tem carne, tem boi, suíno, que geram dejetos, que podem ser transformados em biogás.

Como o RS se insere nesse cenário?

O Rio Grande do Sul tem uma tradição fantástica na produção do agro. Então, nessas tendências, é protagonista. Ainda assim, precisa ocupar mais a segunda safra com lavouras de inverno, ou seja, produção de culturas para alimentação animal e bioenergia. Para isso, a única coisa que precisa acontecer é o Estado se recuperar logo, porque, em cinco anos, houve quatro tragédias. Precisa resolver o endividamento, fortalecer cada vez mais o associativismo, o cooperativismo, a agregação de valor.





O Brasil está avançando em agregar valor aos produtos agropecuários? O que falta para isso ocorrer em maior escala?

O Brasil está caminhando rapidamente e tem imensa chance nos produtos com maior agregação de valor, como os prontos e embalados. Temos chance de exportar alimentos prontos, bioenergia, produtos embalados, restaurantes e franquias também. Somos uma consultoria no agro, exportamos bastante projeto internacional. Isso também é exportação do agro. E, no setor de insumos, o Brasil logo estará liderando a exportação de biológicos com altíssimo valor agregado.





A COP30, no Brasil, tem gerado expectativas no setor. Quais os possíveis efeitos desse encontro?

A COP é uma excelente oportunidade de mostrar ao mundo o elevadíssimo padrão de sustentabilidade que temos. Praticamente 50% da energia que o Brasil usa vem de fontes renováveis. No mundo, (essa porcentagem) é muito menor. O Brasil é o com o maior índice de uso de biocombustíveis na matriz. É um país com uma das menores emissões de carbono per capita. Temos dois terços do país preservado, a presença de um código florestal. E um conjunto muito grande de inovações e tecnologias limpas. Não podemos correr o risco de a COP30 se transformar em uma vitrine contra o agro brasileiro. Virar um espetáculo teatral, circense, de protestos. Esse é um pouco o medo que eu tenho, que a gente jogue fora essa oportunidade da COP e grupos radicais consigam espaços na mídia internacional para destruir a imagem do Brasil.

Como você enxerga o mercado de trabalho no agronegócio nas próximas décadas?

O agro é o grande gerador de renda de postos de trabalho. Podemos observar isso nas regiões de fronteira, no Interior. O volume de empregos gerados é muito grande, principalmente agora com a carnificação da produção e a presença maior dos biocombustíveis. A geração de postos de trabalho é muito grande antes da porteira e depois da porteira. E hoje isso me preocupa demais, porque o Brasil está com um problema grave de mão de obra em termos de quantidade, de qualidade e de vontade de trabalhar. Vemos muitos postos de trabalho em aberto. Precisaremos cada vez mais de educação, investimento para o desenvolvimento de pessoas, para motivação.