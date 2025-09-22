Missão chinesa passa pelo RS e pode derrubar embargo à carne de frango que já dura mais de um ano

A auditoria é considerada o primeiro passo para a reabertura do mercado após a gripe aviária. André Ávila / Agência RBS

A última grande "muralha" à entrada do frango produzido no Rio Grande do Sul pode estar com os dias contados. A China, que mantém embargo à proteína gaúcha desde julho do ano passado, está com uma missão em solo brasileiro.

Nesta terça (23) e quarta-feira (24), o grupo estará no Rio Grande do Sul, onde fará vistorias em propriedades e indústrias no entorno de Porto Alegre. A auditoria é considerada o primeiro passo para a reabertura do mercado.

— É um mercado de extrema importância, tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul. Até pela peculiaridade do tipo de produto que importam. É estratégico para que haja o destino de volume desse produto — pontua José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) sobre o peso do destino.

A suspensão das vendas para o país asiático (nesse caso, do produto do RS) veio após a confirmação de foco único da doença de Newcastle, em julho de 2024, no município de Anta Gorda, no Vale do Taquari.

Quando estava prestes a retomar as compras, veio o caso de influenza aviária, em maio deste ano, em Montenegro. Os dois casos foram rapidamente encerrados, e o status sanitário resgatado junto a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Ainda assim, a China mantém a restrição.

Antes do embargo, os chineses tinham uma fatia de cerca de 10% das compras de carne de frango do RS. No caso do Brasil, eram os maiores compradores da proteína antes da suspensão.