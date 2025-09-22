Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Apetite do gigante
Missão chinesa passa pelo RS e pode derrubar embargo à carne de frango que já dura mais de um ano

Técnicos estarão nesta terça (23) e quarta-feira (24), vistoriando propriedades e indústrias no Estado

