Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Após intempéries
Notícia

Área de produção de soja no RS é reduzida pela primeira vez em quase duas décadas

Dados apresentados pela Emater nesta terça-feira (2) apontam espaço 0,8% menor para a cultura, a principal da estação, mas com produção de grãos maior

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS