Mesmo fora do tarifaço, suco de laranja gaúcho colhe prejuízo de R$ 200 milhões; entenda

No Rio Grande do Sul, quase 90% do total exportado tem como destino os mercados dos Estados Unidos e da Europa. Fernando Dias / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Embora o suco de laranja tenha escapado do tarifaço dos Estados Unidos, o setor não saiu ileso. O anúncio feito pelo presidente Donald Trump gerou instabilidade no mercado, congelou negociações, deixou as indústrias gaúchas atoladas em estoques, derrubou o preço pago ao produtor pela metade e já provoca um prejuízo de R$ 200 milhões só no Rio Grande do Sul. Em meio à colheita de uma safra robusta de 400 mil toneladas em andamento — a maior parte destinada à produção de suco —, entidades representativas do setor têm cobrado ações urgentes dos governos para evitar que a crise se transforme em colapso.

O impacto atinge diretamente mais de 8 mil famílias, das quais 99% são da agricultura familiar, concentradas nas regiões do Vale do Caí, Serra e Alto Uruguai, afirma Roberto Luis Balen, presidente da Cooperativa de Comercialização da Agricultura Familiar de Economia Solidária (Cecafes).

— A cadeia da citricultura tem um enorme potencial de crescimento, mas com esse preço (de R$ 0,50 o quilo) é impossível que as famílias invistam na atividade — preocupa-se ainda Balen.

Conforme análise do dirigente, o cenário externo agravou uma crise que já vinha se desenhando nas últimas safras. No Rio Grande do Sul, quase 90% do total exportado tem como destino os mercados dos Estados Unidos e da Europa. A simples sinalização de uma taxação sobre o suco brasileiro — ainda que revertida — foi suficiente para derrubar a confiança dos compradores e fazer com que muitos suspendessem negociações.

Entidades representativas da agricultura familiar estão se mobilizando em várias frentes em busca de soluções. A União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), em articulação com cooperativas como a Cecafes, sugeriu ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e ao governo federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a compra pública de suco de laranja. À coluna, as instituições informaram que estão avaliando a viabilidade da medida.

No caso da Conab, o estudo é para a aplicação da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). No entanto, segundo a instituição, não há orçamento próprio disponível, e a viabilidade da medida depende da liberação de recursos pelos ministérios responsáveis.