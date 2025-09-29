Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sabor azedo
Mesmo fora do tarifaço, suco de laranja gaúcho colhe prejuízo de R$ 200 milhões; entenda

Entidades representativas do setor propuseram a compra pública do produto aos governos federal e estadual

Carolina Pastl

