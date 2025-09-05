Medidas gestadas na Expointer trazem avanço

Ministro da Agricultura e Pecuária (à esquerda) e o governador Eduardo Leite. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre o que se desejava e o que é viável, as medidas que o governo federal traz para a 48ª Expointer representam um avanço. Desde que teve início o pedido para a renegociação das dívidas de produtores do Rio Grande do Sul, muito se falou e pouco havia se concretizado.

Os recursos de R$ 12 bilhões, com prazo de nove anos para pagamento não irão dar conta de todo o passivo, mas são um primeiro passo e um movimento importante. A nova safra de verão está à porta e, sem o alongamento, muitos agricultores corriam o risco de, no vermelho, não conseguir plantar.

Os recursos não vão atender a todos, mas é relevante a medida — reconheceu Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (Fetag-RS).

A frase resume a representatividade do anúncio. Os desafios, daqui para a frente, serão organizar e operacionalizar a liberação, diante da elevada demanda.

Produtores rurais levaram cartazes para protestar. Duda Fortes / Agencia RBS

Há ainda a parcela não atendida e os que buscam a securitização. Um grupo de produtores ocupou as arquibancadas para reforçar o pedido. Também levou coroas de flores para simbolizar a situação dramática dos agricultores.