Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Dívidas dos agricultores
Análise

Medidas gestadas na Expointer trazem avanço

Os recursos de R$ 12 bilhões, com prazo de nove anos para pagamento não irão dar conta de todo o passivo, mas são um primeiro passo e um movimento importante

