Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tensão comercial
Notícia

“Hoje, os esforços para contornar o tarifaço são de empresa para empresa, não entre governos, e isso é ruim”, diz ex-Brics

Marcos Troyjo esteve em evento em Porto Alegre e falou com exclusividade à coluna sobre efeitos econômicos e diplomáticos da medida

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS