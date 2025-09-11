“Hoje, os esforços para contornar o tarifaço são de empresa para empresa, não entre governos, e isso é ruim”, diz ex-Brics

Marcos Troyjo participou do evento Campo das Ideias, organizado pelo Senar-RS, na Capital. Mauricio Concatto / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio às crescentes tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, o economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, Marcos Troyjo, esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira (10) para participar do evento Campo das Ideias, organizado pelo Senar-RS. Na ocasião, comentou os impactos da política comercial do governo Donald Trump, que impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, tornando o Brasil o país mais afetado pelas recentes medidas protecionistas norte-americanas. Em entrevista exclusiva à coluna, Troyjo analisou os efeitos econômicos e diplomáticos do chamado "tarifaço", avaliou as chances de reversão desse cenário e defendeu um maior protagonismo do Brasil nas relações bilaterais com os EUA. Confira trechos.

Como você avalia as medidas anunciadas até agora pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump?

Quando o presidente Trump assumiu, prometeu revolucionar a política comercial americana. Ele queria implementar aquilo que, na campanha, chamou de política de comércio, justa e recíproca, anunciada no dia 2 de abril. Naquele momento, o Brasil foi um dos países menos afetados. Depois, juntamente com outros países sul-americanos, foi alocada uma tarifa de 10% sobre o Brasil. Só que no dia 9 de julho, há a publicação da carta do presidente Trump, mencionando práticas que os americanos gostariam de investigar do Brasil, onde fizeram uma série de referências também ao processo que corre contra o ex-presidente Bolsonaro. E, portanto,foi adicionada uma penalidade de 40%. Hoje, com 50% de tarifas, o Brasil é o país mais é afetado pela atual política comercial dos Estados Unidos. Alguns setores conseguiram incluir os seus produtos numa lista de exceções. Mas essa inclusão é resultado de coalizões entre exportadores brasileiros e compradores americanos. Os próprios compradores americanos fizeram pressão.

Tem chance de reverter esse cenário?

Eu vejo agora um ambiente muito politizado, porque não apenas tem essa relação de temas políticos com comerciais, como também tem a abertura de um novo processo contra o Brasil chamado Sessão 301, que investiga práticas comerciais brasileiras. Então, hoje, entendo que são pequenas as chances de ter um distensionamento, uma diminuição de obstáculos para o Brasil, sem que haja uma mudança de governo, que só viria como resultado das eleições de 2026.

Como está sendo a reação do governo brasileiro frente ao tarifaço?

Durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, o presidente brasileiro manifestou a sua predileção por uma outra candidata. Aliás, contrariando a tradição diplomática do Brasil. O chefe de governo no Brasil chegou a dizer que uma vitória do presidente Trump representaria algo como a volta do fascismo e do nazismo no mundo. Desde o dia 20 de janeiro, que é quando Trump toma posse, até agora, praticamente todos os chefes de governo dos países do G20 se reuniram com o governo americano. Tem apenas uma única exceção, e é a nossa. O Brasil foi o único que não fez isso. Eu acho que se tivesse um contato em nível de chefe de Estado com chefe de Estado, talvez as coisas pudessem melhorar. Hoje, os esforços que estão sendo feitos são de empresa para empresa, não entre governos. E isso é ruim.

Existe alguma vantagem para o Brasil em meio ao tarifaço? A possbilidade de avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia?

Eu era negociador do acordo Mercosul e União Europeia quando nós o concluímos, em 2019. E eu me lembro que o número dois da União Europeia, que era um ex-primeiro-ministro da Finlândia, disse que nós precisávamos fazer esse acordo para criar caminhos possíveis para manter o comércio forte em um mundo em que a unipolaridade dos Estados Unidos não levará ao aumento de comércio internacional. Os europeus são particularmente sensíveis a criar alternativas ao comércio com os Estados Unidos. Isso ajudou, mais recentemente, a tirar o acordo da gaveta.

Politica e economicamente é evidente a importância de acordos entre Brasil e Estados Unidos. Mas em termos de agronegócio, perde-se não o tendo como parceiro?

Eu diria que sim, por uma série de razões. Primeiro, o tamanho interno do mercado americano. É a maior economia do mundo, com US$ 3,6 trilhões em importações por ano. Tem outra, que é a agregação de valor. Se a gente quer criar produtos da agroindústria com maior valor agregado, você não pode deixar de considerar aquele que é o maior mercado do mundo, que não é comoditizado. E tem outras questões, como no estoque. O principal país investidor no Brasil é os Estados Unidos. O Brasil é um país que tem pequena capacidade interna de geração de investimento. São as duas maiores democracias do Ocidente, por número de eleitores, as duas maiores economias do continente americano. Em vez de a gente estar fazendo coisas juntas, a gente está dando um cotovelado no outro. Não está certo.