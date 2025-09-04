Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Aposta no leite gaúcho
Francesa Lactalis anuncia investimento de R$ 400 milhões no RS

Cifra permitirá ampliar o volume de produtos em 49% até 2028; cifra se soma a R$ 600 milhões já aplicados no Estado

