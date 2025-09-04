Com o investimento feito, o objetivo é aumentar o volume de 304 mil para 453 mil toneladas até 2028. Jefferson Botega / Agencia RBS

A francesa Lactalis anunciou nesta quinta-feira (4), na Expointer, um investimento de R$ 400 milhões, a ser feito em três anos. O acordo foi divulgado na casa da empresa no parque Assis Brasil, em Esteio, em uma cerimônia que contou com a presença do governador Eduardo Leite e do CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Júnior.

Essa cifra se soma aos R$ 600 milhões já investidos no Estado, totalizando um aporte de R$ 1 bilhão. A multinacional está há 10 anos no Brasil.

_ É uma renovação de confiança no Rio Grande do Sul, depois do que nós sofremos, dos desafios que tivemos. É especialmente importante para todos nós essa renovação de confiança _ avaliou o governador Eduardo Leite sobre o novo investimento.

O aporte permitira o aumento do volume de produtos de 304 mil para 453 mil toneladas até 2028. Para viabilizar esse avanço, é preciso ampliar a captação no campo dos atuais 900 milhões de litros para 1,3 bilhão de litros por ano.

Um dos principais aumentos será na produção de queijos, com projeção de crescimento de 70%.

_ Estamos comemorando os 10 anos de Brasil. Toda a nossa história começou no Rio Grande do Sul. E esse novo investimento anunciamos hoje vem da relação de confiança e de parceria que foi criada com o Estado nesses 10 anos _ destacou Roosevelt Júnior, CEP da Lactalis Brasil.

Ele lembrou que a entrada da marca no país foi a partir da aquisição da área de lácteos da BRF (que tinha no portfólio das marcas a Elegê e a Batavo).

Atualmente, são cinco unidades em quatro municípios: Ijuí, Teutônia, Três de Maio (duas plantas), e Santa Rosa.

_ A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos três maiores produtores de leite do Brasil, junto Minas Gerais e o Paraná. E vem sendo um grande parceiro da Lactalis nessa jornada _ completou o CEO.

Maior captadora de leite do Brasil, a empresa tem no país 23 fábricas, 49 centros de logística e soma 14 mil empregos.