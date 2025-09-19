Focinho é o novo CPF? Tecnologia gaúcha identifica animais como se fosse um QR code

Novidade já está sendo testada junto com um projeto-piloto do governo do Estado, que envolve 50 propriedades rurais. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Agora, bovinos e bubalinos também podem ser identificados por uma marca única: o focinho. É a partir de uma tecnologia desenvolvida no Rio Grande do Sul que a biometria nasal identifica individualmente cada animal, como se fosse uma “digital bovina”.

A novidade foi lançada na Expointer deste ano e está sendo testada com um projeto-piloto do governo do Estado, que envolve 50 propriedades rurais. A iniciativa, conforme publicou a coluna, busca antecipar a exigência do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), que tornará a rastreabilidade obrigatória em todo o país a partir de 2033.

De acordo com Flávio Mallmann, CEO e cofundador da QR Cattle, que vem da área notarial e viu no campo uma oportunidade de negócio, o estudo sobre biometria nasal iniciou na década de 1940. A pesquisa dele começou em 2018.

— Várias empresas tentavam usar fotos para identificar o gado, mas fotografia é enganadora: o animal cresce, o focinho muda e a imagem fica instável. E, para identificação do animal, não podia ter erro — contextualiza o empresário.

Assim nasceu o QR Cattle, em Osório, no Litoral Norte, um sistema 100% brasileiro, que funciona offline e pode ser operado até por celulares simples. Um algoritmo próprio, desenvolvido "do zero", faz a leitura do focinho do animal como se fosse um QR code, identificando-o de forma instantânea. Mesmo que o animal se movimente, o sistema não perde os dados captados.

— É como o chassi e a placa de um carro. Se o animal perde o brinco (método tradicional de identificação), a biometria garante que ele ainda possa ser rastreado com segurança — explica o CEO.

Um algoritmo próprio, desenvolvido "do zero", faz a leitura do focinho do animal como se fosse um QR code, identificando-o de forma instantânea. QR Cattle / Divulgação

Cada leitura gera um registro completo do animal: desde o histórico de vacinação, compra e venda, até informações sanitárias, sustentabilidade e garantias financeiras.

A tecnologia está em fase de adesão gratuita para os produtores que quiserem testar. O aplicativo — ainda aguardando liberação na Google Play Store — pode ser acessado diretamente via link no Instagram da empresa (@qrcattle).