Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Do nariz ao histórico completo
Notícia

Focinho é o novo CPF? Tecnologia gaúcha identifica animais como se fosse um QR code

Novidade será testada no projeto-piloto organizado pelo governo do Estado, em 50 propriedades

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS