Fenatrigo celebra 50 anos no embalo de safra promissora de trigo no RS

Feira se estende até o outro domingo (5), em Cruz Alta. Jean Maidana / Fenatrigo/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em um ano de céu azul para a produção de trigo no Rio Grande do Sul, o evento que é uma vitrine do cereal no país chega aos seus 50 anos. A Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo) começa nesta sexta-feira (26), em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, reunindo o setor em torno de tecnologia, negócios e discussões técnica. E com a expectativa de uma colheita cheia, acima das 3 milhões de toneladas, apesar da redução de área cultivada neste ano.

É nesse contexto promissor que a 18ª edição da Fenatrigo retoma seu papel como palco de debates e inovação.

— Fomos pioneiros em trazer uma pauta técnica para dentro da feira, e há quatro edições temos consolidado esse formato. O objetivo é fazer da Fenatrigo um palco de soluções, ouvindo o produtor e conectando-o com inovação — diz Daniele Araldi, vice-presidente da Associação Fenatrigo e coordenadora dos eventos técnicos.

Ao todo, serão 24 eventos técnicos ao longo dos dez dias, com mais de 60 palestrantes. Entre os destaques da programação estão o 10º Fórum Nacional do Trigo, o 3º Fórum Gaúcho da Irrigação, o inédito Fórum da Lavoura de Carne, sobre sistemas integrados, e o Fórum Educação e Agro, voltado ao futuro da formação no campo.

A programação também terá, na quinta-feira (2), a abertura oficial da colheita do trigo no Estado, reforçando a ligação da feira com o calendário da produção.

A expectativa de público é de 150 mil pessoas durante os dez dias, que contarão ainda com exposições agropecuárias, atrações culturais, shows, eventos esportivos e novidades no setor de máquinas, implementos e insumos.

Estreia da RBS na Fenatrigo

Pela primeira vez, o Grupo RBS terá uma casa na Fenatrigo, com espaço de integração junto ao público e programação especial. A Rádio Gaúcha, em especial, prepara conteúdos ao vivo, entrevistas e cobertura ampliada direto de Cruz Alta.