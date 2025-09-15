Licores, cachaças, espumantes e vinhos fazem sucesso no espaço. Renan Mattos / Agencia RBS

Caiu no gosto também do Acampamento Farroupilha o espaço das agroindústrias familiares, que voltam ao local, após a estreia em 2024. Neste ano, são 40 empreendimentos que integram o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. A feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho é organizada em parceria por Emater, Fetag-RS, Fetraf e Via Campesina.

Para a edição 2025, houve uma mudança do local de funcionamento: as agroindústrias estão ao lado do palco 2, perto da área de lojas. Os produtos selecionados à venda, que vão de licores ao artesanato rural, têm conexão com o universo do acampamento, explica explica Fabiana Durgant Silva, assessora especial da Emater-RS:

— Preconizamos produtos que "conversem" com o evento. Tem uma parte de artesanato rural que casou muito bem, todos de couro, bem artesanais, tem a cutelaria.

O segmento de cachaças, espumantes e vinho também faz sucesso no local, assim como doces. Fabiana ressalta a importância das feiras da agricultura familiar para a divulgação, mas também para o pós-venda e para a renda.

— É um canal curto de comercialização, a partir do momento que estão ali, o recurso entra direto — diz a assessora, lembrando que são espaços "feitos com recurso público, porque existe uma política pública para isso".

Horários de funcionamento

O quê: Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho no Acampamento Farroupilha

Onde: no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia)

Horário: 13 às 22h