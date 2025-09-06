"Expointer deve bater todos os recordes, menos o financeiro", projeta subsecretária do parque Assis Brasil

Elizabeth Cirne Lima, subsecretária do parque Assis Brasil. Seapi / Divulgação

Durante a Expointer, o coração do agronegócio gaúcho bate mais forte no parque Assis Brasil, em Esteio. À frente dessa missão está Elizabeth Cirne Lima, subsecretária do parque, conhecida por muitos como a "xerife" do Assis Brasil — um apelido carinhoso que reflete sua dedicação em tempo integral, durante os 365 dias do ano. Em meio aos nove dias de feira, Betty conversou ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha sobre os números da edição deste ano, que conta, por exemplo, com quase 7 mil animais inscritos. Confira trechos.

A pecuária, que, inclusive, deu origem à Expointer como uma exposição de animais, deve ganhar ainda mais destaque neste ano. É uma avaliação sua também, Betty?

É muito emblemático, sim, o número de animais inscritos neste ano. A gente bateu um recorde de 12 anos atrás. Se você olhar o número total de animais, esse crescimento é em torno de 47% em relação ao ano passado. Se tirar as aves, que não participaram no ano passado, você tem um incremento percentual em torno de 20%. Então, a gente tem, realmente, um número expressivo de aumento. Outra coisa, historicamente, a pecuária de corte sempre foi a poupança do meio rural. A agricultura cresceu muito no Estado, em especial, a soja. Mas em relação ao Estado, a gente enfrentou questões climáticas nos últimos cinco anos, afetando a produção de grãos, e, consequentemente, produtores vêm migrando para uma atividade de maior estabilidade, que é a pecuária. Em relação à agricultura, o risco de perda é muito menor.

Estamos às vésperas da chamada temporada de primavera e a projeção é de uma valorização em relação ao ano passado. Vocês percebem isso também?

Com certeza. A Expointer é conhecida pelos leilões de abertura da temporada de primavera, que vai até outubro, novembro. As feiras são balizadoras de preço. E a gente, então, tem uma expectativa bem positiva dessa comercialização de animais. O número de animais vindos para a feira de alta genética cresceu dentro desse percentual total. A gente vai ter uma valorização. Isso vai refletir na produção comercial mais qualificada, melhores carcaças, qualidade de carne melhor e tem programas bem interessantes no Estado sendo implementados.

Esse é um ano complexo. O Rio Grande do Sul tem acumulado uma série de problemas, estiagem, enchente, tarifaço. De que forma isso pode bater na Expointer? Tanto no ânimo quanto nos resultados.

A gente tem hoje uma expectativa de bater recorde de todos os indicadores, à exceção do financeiro. A gente vive uma situação de muita incerteza e de algumas situações positivas e outras negativas. Por um lado, a gente tem a crise. A gente tem a crise causada pelas intempéries, a gente tem a crise relacionada com o relacionamento com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem coisas positivas decorrentes dessas crises. A gente tem a abertura de novos mercados que funcionaram efetivamente de forma positiva.

Quando você fala que vamos bater todos os recordes, com exceção do financeiro, é especificamente com relação às vendas de máquinas, que tem a principal fatia de faturamento da feira?

Exatamente. Eu não tenho dúvida que a agricultura familiar e pecuária vão bater recorde financeiro. Mas entre 90% e 95% dos resultados financeiros que acontecem na Expointer são relacionados à comercialização de máquinas e implementos agrícolas. Neste primeiro semestre, a gente teve uma redução local de 20% nas vendas. Então, talvez, a gente tenha algo semelhante. Mas, ao mesmo tempo, a Expointer é muito maior do que o Rio Grande do Sul, a gente tem mercados e compradores que vêm de outros lugares, que talvez deem uma compensada nesses números.