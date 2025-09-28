Expectativa de safra cheia na Fenatrigo, reality show do agro e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A expectativa de safra cheia na Fenatrigo, em Cruz Alta, e o reality show de mecânicos agrícolas da Massey Ferguson foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (28), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A 18ª edição da Fenatrigo celebra os 50 anos do evento em meio ao otimismo com uma safra cheia de trigo no Rio Grande do Sul. Daniele Araldi, vice-presidente da Associação Fenatrigo e coordenadora dos eventos técnicos, destacou a conexão da feira com o calendário agrícola e o papel da produção rural no desenvolvimento da região.
- Também participou deste episódio Marco Souza, de Cruz Alta, representante gaúcho no Master Mechanic, reality show da Massey Ferguson voltado a mecânicos agrícolas. Ele contou como funciona a competição e os desafios enfrentados pelos participantes.