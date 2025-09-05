Tarifaço trava exportação de tabaco no Brasil: “Estamos sentados sobre 16 mil toneladas”, diz dirigente

A medida atinge especialmente o tabaco Burley, variedade com mercado praticamente exclusivo nos Estados Unidos. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Vitrine do agronegócio gaúcho, a 48ª Expointer foi palco nesta quinta-feira (4) de um alerta do setor do tabaco. No painel Campo em Debate – Do presente ao futuro do setor do tabaco, realizado na Casa RBS, produtores, lideranças e parlamentares relataram os impactos do tarifaço americano: uma sobretaxa de até 50% imposta pelos Estados Unidos sobre cigarros com fumo nacional, além de 10% sobre folhas e derivados.

— Estamos sentados sobre 16 mil toneladas que não têm destino. Para os EUA, são 40 mil toneladas exportadas anualmente. Isso representa cerca de 100 milhões de dólares parados — explicou Edimilson Alves, diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo).

Evento ocorreu nesta quinta-feira (4), na Casa RBS, durante a programação da 48ª Expointer. Nani ArtClub / Divulgação

A medida atinge especialmente o tabaco Burley, variedade com mercado praticamente exclusivo nos Estados Unidos. Segundo Alves, a única saída no curto prazo seria uma solução diplomática, já que redirecionar esse volume para outros mercados é quase inviável.

— A Ásia não importa Burley. Realocar esse produto é extremamente difícil — reforçou Valmor Thesing, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco).

Para ele, o setor corre risco de colapso já na safra 2026/27, caso o impasse não seja resolvido.

— A fumicultura sustenta milhares de famílias e precisa ser respeitada — dimensionou o problema o deputado estadual Elton Weber, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha.

Para o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Marcilio Drescher, a crise ocorre num momento especialmente delicado:

— Não estamos falando apenas de comércio exterior. Estamos falando da vida do pequeno agricultor familiar.

No campo, a insegurança é ainda maior. Com a safra 2025/26 já contratada e em andamento, produtores temem a falta de escoamento da produção, o que pode levar milhares a abandonar a atividade.

— A estrutura do Burley não serve para produzir Virgínia. São culturas diferentes. Quem plantar agora, sem perspectiva de venda, corre risco de prejuízo — alertou Drescher, que também é produtor.