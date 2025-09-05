Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Impacto segue
Notícia

Tarifaço trava exportação de tabaco no Brasil: “Estamos sentados sobre 16 mil toneladas”, diz dirigente

Assunto foi tema de Campo em Debate nesta quinta-feira (4), na Casa RBS, durante a programação da 48ª Expointer

Carolina Pastl

