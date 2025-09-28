Entre os 15 melhores espumantes do Brasil, 13 são gaúchos; veja a lista

A edição de 2025 também confirmou a consolidação de um novo perfil de produto: os estilos mais secos vêm ganhando protagonismo frente aos moscatéis e demi-secs. ABE / Divulgação

O espumante brasileiro tem sotaque — e ele é gaúcho. No 14º Concurso do Espumante Brasileiro, 15 rótulos receberam a Medalha Grande Ouro, a maior distinção da premiação. E o domínio foi claro: 13 dos vencedores foram produzidos no Rio Grande do Sul, sendo 12 deles na serra gaúcha.

A seleção foi feita entre 520 amostras inscritas por 102 vinícolas de seis Estados. O concurso, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), contou com um júri de 54 especialistas que analisaram os espumantes às cegas.

A edição de 2025 também confirmou a consolidação de um novo perfil de produto: os estilos mais secos, elaborados pelo método tradicional, vêm ganhando protagonismo frente aos moscatéis e demi-secs. Além disso, produtores de menor porte se destacaram com rótulos mais autorais, agregando identidade regional e complexidade ao vinho.

Confira os 15 espumantes que conquistaram a Medalha Grande Ouro

Gaúchos (13 rótulos)

Berkano Espumante Extra-Brut 2023 – Berkano Premium Wines (Pinto Bandeira – RS) Marcus James Espumante Moscatel Rosé – Cooperativa Vinícola Aurora (Bento Gonçalves – RS) Garibaldi Espumante Moscatel Rosé – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi – RS) Garibaldi Floratta Espumante Brut Rosé – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi – RS) NOVA Espumante Brut Branco 2023 – Nova Aliança Vinícola Cooperativa (Flores da Cunha – RS) Pizzato Espumante Branco Nature – Pizzato Vinhas e Vinhos (Bento Gonçalves – RS) Pizzato Espumante Brut Branco 2023 – Pizzato Vinhas e Vinhos (Bento Gonçalves – RS) Don Guerino Cuvée Espumante Extra-Brut Branco – Vinícola Don Guerino (Alto Feliz – RS) Valmarino Blanc de Noir Brut D.O. 2021 – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Valmarino Blanc de Blanc Brut D.O. 2021 – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Valmarino & Churchill Extra-Brut 2023 – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Venz Espumante Brut Branco 2025 – Vinícola Venz (Flores da Cunha – RS) Parole Espumante Demi-Sec 2024 – Vitivinícola Don Affonso (Caxias do Sul – RS)

Catarinenses (2 rótulos)

Abreu Garcia Festividad Brut Branco 2022 – Abreu Garcia Vinhos e Vinhedos de Altitude (Campo Belo do Sul – SC) Quinta da Neve Nature Blanc de Blanc – Quinta da Neve Vinhos Finos (São Joaquim – SC)

