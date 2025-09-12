Empresa do agro de uma das cidades mais afetadas pela enchente lança campanha de saúde mental

Entre as ações, mil sementes de girassol foram plantadas no pátio da empresa como um gesto de esperança e renovação. Artur Dullius / Irrigat/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois que uma enchente devastou cerca de 40% do território de Cruzeiro do Sul no ano passado, a empresa Irrigat, especializada em sistemas de irrigação, encontrou no Setembro Amarelo uma forma simbólica de reconstrução.

Com sede no município do Vale do Taquari, a Irrigat lançou neste mês uma campanha voltada à valorização da saúde mental, especialmente no meio rural, para a comunidade. Entre as ações, mil sementes de girassol foram plantadas no pátio da empresa como um gesto de esperança e renovação. Além disso, a fachada foi iluminada com a cor símbolo do movimento, colaboradores e clientes estão trocando mensagens positivas e uma playlist colaborativa foi criada para promover bem-estar.

— Vimos de perto o quanto as pessoas foram psicologicamente impactadas por tudo o que aconteceu. Isso nos tocou profundamente. Já faz parte dos nossos valores cuidar das pessoas, e agora isso se tornou uma bandeira ainda mais forte — explicou Alessandra Hendler, diretora administrativa e industrial da Irrigat.

Para ela, a conexão entre irrigação e saúde mental é mais próxima do que muitos imaginam.

— Trabalhamos para reduzir as incertezas do produtor rural. Sabemos que o clima é uma das maiores fontes de ansiedade para quem vive da terra. Quando vendemos um sistema de irrigação, estamos oferecendo também tranquilidade, estabilidade e qualidade de vida — completa.

Presente em todos os Estados do Brasil e com exportações para sete países, a Irrigat usa sua atuação nacional para ampliar a discussão sobre saúde emocional nas lavouras — com raízes firmes no solo de Cruzeiro do Sul.