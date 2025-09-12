Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Setembro Amarelo
Empresa do agro de uma das cidades mais afetadas pela enchente lança campanha de saúde mental

Irrigat, de Cruzeiro do Sul, promove, neste mês, uma série de ações visando o bem-estar da comunidade

Carolina Pastl

