Em quatro dias, pavilhão da agricultura familiar na Expointer vende quase 40% a mais do que em 2024

Se os negócios no Pavilhão das Agroindústrias Familiares da Expointer mantiverem o ritmo dos primeiros quatro dias, o espaço caminha para um novo recorde. Dados divulgados nesta quarta-feira (3) pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural mostram que somente em quatro dias, as vendas somaram R$ 5,41 milhões, cifra que representa um aumento de 39,56% na comparação com igual período do ano passado.

— Cada número alcançado representa muito mais do que vendas. É geração de renda, oportunidades e futuro para milhares de famílias que trabalham com dedicação e amor pelo campo — avalia o titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

Assessor de Política Agrícola e Agroindústria da da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS), Jocimar Rabaioli avalia que o sucesso e os bons resultados do pavilhão resultam de uma combinação de fatores:

— É muito mérito da qualidade dos produtos que a agricultura familiar sempre apresentou. O atendimento, o contato direto com quem produz, o resgate de sabores e a diversidade da Expointer como um todo.

O pavilhão, que terá a abertura oficial nesta quinta-feira (4), às 10h, chega à 27ª edição dentro da Expointer e, ano a ano, cresce em número de expositores e de comercialização, sendo um dos espaços mais visitados pelo público.

Da cerimônia também participa o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que estará durante todo o dia no parque Assis Brasil, em Esteio.