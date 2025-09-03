Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

No gosto do público 
Em quatro dias, pavilhão da agricultura familiar na Expointer vende quase 40% a mais do que em 2024

Números divulgados nesta quarta-feira (3) pela Secretaria de Desenvolvimento Rural apontam um faturamento de R$ 5,41 milhões

