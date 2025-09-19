Do grão ao gado: silo-bolsa ganha força também na pecuária

Ferramenta usada para armazenar grãos pede passagem na pecuária. Pacifil / Divulgação

Mais presente na armazenagem de grãos, o uso do silo-bolsa pede passagem também na pecuária e faz a empresa Pacifil, de Sapiranga, prospectar bons negócios. Com a capacidade produtiva triplicada no último ano, a companhia vê espaços a serem ocupados tanto na produção de leite quanto na de carne em sistemas de confinamento.

— Hoje, a capacidade triplicada dá condição de atender o Brasil na produção de silo-bolsa. O mercado é estimado em 200 mil silos-bolsa, podemos atendê-lo com folga — afirma Harti Lenhardt, gestor comercial da Pacifil.

Um fator é apontado como decisivo para a ampliação do uso na produção de proteína animal: o desenvolvimento, há dois anos, de uma máquina embolsadora específica para a colocação da silagem.