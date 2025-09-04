Gisele Loeblein

Em Esteio
Notícia

Desfile dos campeões da Expointer será com protesto e sem ministro

Titular da Agricultura, Carlos Fávaro, tem agenda no Amapá; grupo de produtores tem mobilização marcada para esta sexta-feira

