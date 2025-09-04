Desfile dos campeões da Expointer será com protesto e sem ministro

Havia expectativa da presença do ministro na feira em Esteio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Atualização: após reunião com Lula na tarde desta quinta-feira (4) para decidir medidas de apoio ao agronegócio gaúcho, o ministro mudou os planos e virá para a abertura da Expointer nesta sexta-feira, informação trazida pela colunista Rosane de Oliveira. Leia mais informações aqui.

Um vídeo divulgado nas redes sociais colocou um ponto final às dúvidas: o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não estará presente na cerimônia de abertura oficial e desfile dos grandes campeões da Expointer, nesta sexta-feira (5). Ele tem uma agenda no Amapá.

Havia grande expectativa da presença dele no evento, até em razão da negociação aberta com relação ao endividamento de produtores gaúchos.

Nos bastidores, a avaliação é de que se está muito perto de um acordo, que será muito provavelmente o possível, não o desejado.

Levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado apontou quantos produtores estariam dentro e quantos fora dos limites apresentados na proposta de renegociação de dívidas do governo federal. A pesquisa foi realizada com três instituições financeiras do Estado.

Os que ficam "intra limite" são 60.902 produtores, com uma cifra que chega a R$ 18,38 bilhões. No extra limite, a soma é de 4.369 agricultores e R$ 8,98 bilhões. No total, isso representa um universo de 65.271 produtores e R$ 27,36 bilhões.

A oferta inicial do governo foi de R$ 10 bilhões, mas as tratativas seguem.

Tem mobilização marcada para esta sexta-feira dentro do parque Assis Brasil.