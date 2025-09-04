Desfile dos campeões da Expointer, parte 2: agora com ministros e anúncios

Pista central receberá os grandes campeões da exposição. André Ávila / Agencia RBS

E no balanço das horas, tudo pode mudar. E mudou. A vinda do Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para a 48ª Expointer foi confirmada no final da tarde da quinta-feira (04). Ele estará no parque Assis Brasil, em Esteio, junto com o titular do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Mais do que representar o governo federal, a informação é de que vêm portando notícias com relação às demandas de renegociação de produtores do Rio Grande do Sul, como adianta a colunista Rosane de Oliveira.

A inclusão do parque Assis Brasil, em Esteio, na agenda do dia desviou a rota inicialmente prevista por Fávaro, que era de uma viagem ao Amapá, conforme vídeo divulgado nas redes sociais, ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Teixeira, que estava na Expointer para a abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar, foi chamado de volta a Brasília, onde participou de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele e Fávaro estarão juntos na cerimônia do desfile dos grandes campeões da Expointer, quando ocorrem os pronunciamentos das autoridades.

Ao longo dos últimos dias uma negociação havia sido aberta a partir de proposta inicial do governo, com um aporte de R$ 10 bilhões, taxa de juro entre 6% e 10%, conforme o tipo de produtor e sete anos para pagamento. Que teve uma contraproposta de entidades do setor produtivo. E uma tréplica da União, ampliando um pouco valores e prazos. A avaliação é de que os anúncios venham dentro desse escopo.

Um grupo de produtores tem previsto para esta sexta-feira uma mobilização no parque Assis Brasil sobre a questão do endividamento.

