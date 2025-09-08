Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

A febre continua
Depois do morango, é a vez  da Berga do Amor (e nós provamos!); confira em vídeo

Doce foi lançado durante a 48ª edição da feira pela Prefeitura de Montenegro, em parceria com confeitarias do município do Vale do Caí

Carolina Pastl

