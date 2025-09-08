Depois do morango, é a vez  da Berga do Amor (e nós provamos!); confira em vídeo

Receita do doce leva um gomo da fruta envolto em brigadeiro branco e coberto por uma camada de caramelo laranja. Carolina Pastl / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois da febre do Morango do Amor, quem entra em cena agora para disputar o coração (e o paladar) do público é a Berga do Amor. A receita é a mesma — só muda a fruta, é claro — e foi apresentada durante a 48ª Expointer.

A iniciativa é da Prefeitura de Montenegro, em sua estreia oficial com estande próprio na feira, e une três secretarias: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Rural e Cultura, Esporte e Turismo. A estrela do espaço é a bergamota da variedade montenegrina, originária do próprio município — uma variedade tardia, colhida no fim da safra.

Foi a partir dessa fruta que surgiu a ideia de criar um produto que misturasse inovação e identidade local. Nasceu assim a Berga do Amor, um doce artesanal criado pela confeiteira Francine Bonato com o gomo da fruta envolto em brigadeiro branco e coberto por uma camada de caramelo laranja, imitando a cor da casca.

— É uma explosão de sabores. O azedinho da bergamota com o doce do brigadeiro surpreende todo mundo. Só recebi elogios até agora — diz Francine, que já comercializava o Morango do Amor e agora aposta também na nova receita.

A produção da Berga do Amor envolve ainda outras três confeitarias do município. No estande da prefeitura, o doce está sendo distribuído gratuitamente até este domingo (7), no parque Assis Brasil, em Esteio, como parte da estratégia de divulgação do município.

— Queríamos mostrar o que Montenegro tem de mais autêntico. E a bergamota montenegrina representa isso. A Berga do Amor virou a cereja do bolo, ou melhor, o gomo do sucesso — brinca Júnior Schneider, diretor de Indústria e Comércio de Montenegro.

E a boa recepção do público na Expointer já abriu portas para a comercialização futura. Francine, que vende o doce na cidade de Montenegro, por redes sociais e aplicativos como o iFood, aposta no crescimento da procura após a feira.

Provamos a Berga do Amor

A coluna, claro, teve de provar o doce. Veja, em vídeo, o que achamos.