Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

No Vale do Taquari
Notícia

Depois do Cristo Protetor, Encantado prepara nova atração nacional

Com mais de 32 mil itens em acervo, Museu Brasileiro de Suinocultura será construído dentro do parque onde ocorre a Suinofest

Carolina Pastl

