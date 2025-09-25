Depois de passar pelo RS, missão da China segue roteiro no Brasil; quais os próximos passos

Missão veio acompanhada de tradutores e verificou o sistema de defesa sanitário do RS Seapi / Divulgação

Depois de visitar propriedades e indústria no Rio Grande do Sul, a missão técnica chinesa seguiu viagem pelo Brasil. A equipe realiza auditoria, parte do processo para a retomada desse mercado à carne de frango. Principal destino da proteína brasileira, o país asiático é o último grande comprador a manter a suspensão após o caso de influenza aviária.

Os locais vistoriados no Estado ficam próximos á Porto Alegre. Foram dois dias em que técnicos do serviço veterinário oficial puderam responder a dúvidas e mostrar o funcionamento do sistema de defesa sanitária.

— Não ficou nada de pendências do que consultaram. Eles vêm para entender o contexto, o funcionamento do sistema — explica Fernando Groff, chefe da divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual de Agricultura.

Após o encerramento da visita, é feito um parecer final da auditoria, com aval ou não para a retomada. Não há um prazo fixo para a emissão do parecer.

O RS está com as exportações de carne de frango para a China suspensas desde julho do ano passado, em razão de um registro da doença de Newcastle.

Para o Brasil, o embargo veio em maio deste ano, após foco de influenza aviária.

