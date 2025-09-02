Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Clima, até agora, ajudou
Depois de duas safras frustradas, produção gaúcha de azeite de oliva pode dar a volta por cima em 2026

Projeção foi apresentada na segunda-feira (1), pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), durante a 48ª Expointer

Carolina Pastl

