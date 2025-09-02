Decisão da Justiça determina suspensão de uso do herbicida 2,4-D em áreas do RS

Em videiras e oliveiras, o principal sintoma de deriva do químico são galhos e folhas contorcidos. Fernando Gomes / Agencia RBS

Uma decisão judicial acatou pedido feito em ação civil pública movida pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha e pela Associação de Produtores de Maçã, determinando a suspensão do uso de herbicidas hormonais com o princípio ativo 2,4-D. A medida vale para a região da Campanha e para uma distância de até 50 metros da produção de uvas e de maçãs em todo. Ainda cabe recurso.

Produtor, proprietário da Guatambu e parte da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha, Valter Pötter se disse emocionado com a decisão:

— Não restam dúvidas da importante e grandiosa decisão de proibição do 2,4-D. Estamos confiantes que o Estado não irá, de forma alguma, contestar e querer anular uma decisão da justiça em prol do desenvolvimento socioeconômico.

Ele acrescenta que, nos cinco anos que se passaram desde o início do processo, "as novidades são uma realidade", uma referência aos produtos que surgiram no mercado e que podem ser utilizadas como alternativa aos herbicidas hormonais. Pötter defende ainda que a medida seja ampliada para todo o Estado.

O processo é movido em razão dos casos de deriva, em que o produto aplicado nas lavouras de soja acaba atingindo outras culturas, causando perdas.

Em 2018, análises de amostras confirmaram resíduos do produto em produtos como uva e maçã. Em 2019, saíram as primeiras normativas da Secretaria Estadual da Agricultura, regrando o uso e a aplicação de herbicidas hormonais para tentar conter o problema.

O vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Domingos Velho Lopes, participou do Campo em Debate na Casa RBS nesta terça-feira (2) sobre proteção e boas práticas agrícolas. Durante o debate, reconheceu a existência de problemas relacionados à aplicação de defensivos, mas ponderou:

— Existe o problema. É fato. E tem que ser muito bem trabalhado. Agora, este é um universo, não é a realidade do produtor rural. A maioria realiza aplicações corretas. Não podemos penalizar todo o setor por falhas pontuais — observou.

O dirigente comparou a situação à penalização de todos os motoristas que trafegam pela BR-290 por causa de um que circula a 200 km/h.

Também presente no debate, o promotor de Justiça do Ministério Público Estadual Felipe Teixeira Neto relatou ter feito manifestação formal no processo, não com o objetivo de proibir o uso, mas de construir soluções. Ele destacou que já há trabalho conjunto com a Secretaria da Agricultura e, agora, com a Assembleia Legislativa:

— Tem regiões em que o uso é realmente muito delicado, em função das dificuldades de conciliar todas as exigências. Temos essa situação posta, vamos trabalhar em cima dela com a Secretaria da Agricultura e com a Assembleia para buscar alternativas de compatibilização. Mas é muito importante reafirmar que esse trabalho de educação, conscientização e qualificação tem que continuar, porque não estamos falando apenas dessas zonas de calor, mas do Estado como um todo — afirmou.

As chamadas “zonas de calor” são áreas com recorrência e aumento de casos de deriva. Recentemente, uma subcomissão da Assembleia Legislativa tratou do tema e, em relatório final, recomendou dez ações, entre elas a criação de zonas de exclusão — áreas relacionadas às zonas de calor onde o uso de defensivos seria proibido.

— De fato, temos um problema ainda ocorrendo. Essas regiões de calor ainda necessitam de atenção. Há uma demanda muito grande de produtores que estão sendo afetados — completou Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura.