Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nos tribunais
Notícia

Decisão da Justiça determina suspensão de uso do herbicida 2,4-D em áreas do RS

Medida aceita pedido em processo movido pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS