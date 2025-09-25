Crise no arroz pode levar à insegurança alimentar, alerta entidade; apenas em setembro preço caiu 9,5%

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Reduzido à quase metade do valor registrado nessa mesma época do ano passado, o preço do arroz segue em queda, e a conjuntura preocupa produtores. A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS) fez um alerta sobre como a crise do setor pode levar à insegurança alimentar.

_ Estamos em uma situação como nunca estivemos. A conjuntura foi se juntando e viemos caminhando para problemas de preço, agora de liquidez _ pondera Denis Dias Nunes, presidente da Federarroz-RS.

As exportações, acrescenta, importantes para enxugar os estoques, vêm sendo feitas, mas ao mesmo tempo, o Brasil também importa de países do Mercosul.

Somente desde o início deste mês, a cotação da saca de 50 quilos de arroz ao produtor caiu 9,5%, segundo dados do Cepea/Irga. Se comparado o dia 24 de setembro deste ano com o do ano passado, a queda no preço é de 49%.

_ Estamos com foco em redução de área e exportação. O medo é com o ano que vem. Por isso estamos batendo na redução de área, porque senão, ano que vem será pior _ avalia Nunes.

No levantamento da intenção de plantio feito pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), a projeção apontava recuo de 5,17% na área a ser semeada. Dado inicial da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimava uma diminuição de 3,1%. A Federação da Agricultura do Estado (Farsul) recomendava um corte de 8%.

_ Sem medidas coordenadas, o risco é de desestímulo à produção, o que pode comprometer a segurança alimentar no médio prazo _ resume o presidente da Federarroz-RS.



